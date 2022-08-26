Белый дом 26 августа сообщил, что Министерство торговли запустило отдельный сайт chips.gov, – ведомство и будет заниматься выделением средств на производство чипов в США. Указ Байдена устанавливает шесть приоритетных направлений и создает межведомственный совет по реализации программы.

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США пытаются положить конец дефициту полупроводников

Новый межведомственный совет возглавят директор Национального экономического совета США Брайан Диз, советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан и исполняющая обязанности председателя Научно-технического управления Алондра Нельсон.

В совет также войдут Государственный секретарь США, министры обороны, торговли, казначейства, труда и энергетики страны. Цель ведомства – обеспечить эффективное субсидирование производителей чипов для преодоления кризиса полупроводников.

Субсидируя производство чипов в США и расширяя финансирование исследований, закон имеет целью преодолеть постоянный дефицит, который затронул все отрасли – от производства автомобилей и оружия до стиральных машин и видеоигр,

– пишет Reuters.

К слову, в Белом доме отметили, что программа субсидирования предусматривает тщательный анализ заявок, а также строгое соответствие требованиям отчетности, чтобы гарантировать, что средства налогоплательщиков защищены и расходуются рационально.

Заметим, что критики закона утверждают, что программа субсидирования является "подарком" и без того прибыльным компаниям-производителям микросхем, которые ранее якобы необоснованно закрыли свои заводы в США. Джо Байден, в свою очередь, заявил, что закон не "раздает предприятиям "чистых" чеков".

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