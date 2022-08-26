Білий дім 26 серпня повідомив, що Міністерство торгівлі запустило окремий сайт chips.gov, – відомство й займатиметься виділенням коштів на виробництво чипів у США. Загалом указ Байдена встановлює шість пріоритетних напрямків та засновує міжвідомчу раду з реалізації програми.

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США намагаються покласти край дефіциту напівпровідників

Новостворену міжвідомчу раду очолять директор Національної економічної ради США Браян Діз, радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван та виконувачка обов'язків голови Науково-технічного управління Алондра Нельсон.

До ради також увійдуть Державний секретар США, міністри оборони, торгівлі, казначейства, праці та енергетики країни. Мета відомства – забезпечити ефективне субсидування виробників чипів задля подолання кризи напівпровідників.

Субсидуючи виробництво чипів у США та розширюючи фінансування досліджень, закон має на меті подолати постійний дефіцит, який торкнувся усіх галузей – від виробництва автомобілів та зброї до пральних машин та відеоігор,

– пише Reuters.

До слова, у Білому домі зауважили, що програма субсидування передбачає ретельний аналіз заявок, а також сувору відповідність вимогам підзвітності, щоб гарантувати, що кошти платників податків захищені й витрачаються раціонально.

Зауважимо, що критики закону стверджують, буцімто програма субсидування є "подарунком" й так прибутковим компаніям-виробникам мікросхем, які раніше начебто необґрунтовано закрили свої заводи у США. Джо Байден, своєю чергою, заявив, що закон не "роздає підприємствам "чистих" чеків".

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