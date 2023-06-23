Похоже, только США имеют смелость конфисковывать активы российских оккупантов, попавших под санкции. В Европе не только сомневаются в этом шаге, но и находят аргументы "против".

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Почему банки так боятся конфискации российских активов

Несколько международных банков заявили о том, что не поддерживают идею конфискации российских активов. Особенно это касается тех финучреждений, подразделения которых до сих пор работают в России.

Один из менеджеров заявил, что россияне могут мстить как самим банкам, так и их работникам. Интересно, что выступить прямо против идеи конфискации активов россиян банки боятся, но обещают принципиально не поддерживать эту позицию.

Сейчас в России работают Raiffeisenbank (Австрия), UniCredit (Италия), Citi (США). Последний пытался избавиться от всех активов и покинуть Россию, но воплотить это в реальность пока не удалось.

Европейские юристы вообще не видят никаких юридических оснований забирать подсанкционные деньги оккупантов. Более того – они видят много рисков в случае инвестирования этих средств в Украину.

Глава МИД Австрии заявил, что государства Европы основаны на праве, поэтому будут соблюдать нормы закона.

Это может быть оспорено и, вероятно, будет обжаловано в европейских и американских судах. Если судья отменит любое из таких мер, это будет дипломатическая и экономическая катастрофа,

– считает Александр Шалленберг.

Единственное решение, которое видят в Европе – налог на сверхприбыль россиян. Замороженные активы россиян в размере 200 миллиардов евро только в первом квартале этого года принесли прибыль в 750 миллионов евро.