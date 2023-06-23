Схоже на те, що лише США мають сміливість конфісковувати активи російських окупантів, які потрапили під санкції. У Європі не лише вагаються щодо цього кроку, а й знаходять аргументи "проти".

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Чому банки так бояться конфіскації російських активів

Кілька міжнародних банків заявили про те, що не підтримують ідею про конфіскацію російських активів. Особливо це стосується тих фінустанов, підрозділи яких досі працюють у Росії.

Один з менеджерів заявив, що росіяни можуть мститися як самим банкам, так і їх працівникам. Цікаво, що виступити прямо проти ідеї конфіскації активів росіян банки бояться, але обіцяють принципово не підтримувати цю позицію.

Зараз у Росії працюють Raiffeisenbank (Австрія), UniCredit (Італія), Citi (США). Останній намагався позбутися усіх активів та покинути Росію, але втілити це в реальність поки що не вдалося.

Європейські юристи взагалі не бачать жодних юридичних підстав забирати підсанкційні гроші окупантів. Навіть більше – вони бачать багато ризиків у разі інвестування цих коштів в Україну.

Глава МЗС Австрії заявив, що держави Європи засновані на праві, тому будуть дотримуватися норми закону.

Це може бути оскаржено і, ймовірно, буде оскаржено у європейських та американських судах. Якщо суддя скасує будь-який з таких заходів, це буде дипломатична та економічна катастрофа,

– вважає Александр Шалленберг.

Єдине рішення, яке бачать у Європі – податок на надприбуток росіян. Заморожені активи росіян розміром у 200 мільярдів євро лише в першому кварталі цього року принесли прибуток у 750 мільйонів євро.