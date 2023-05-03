С 4 по 26 апреля 2023 года эксперты провели опрос среди представителей украинских бизнесов. В частности, участие в проекте приняли 115 топ-менеджеров компаний, являющихся членами Европейской Бизнес Ассоциации.
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Бизнес во время полномасштабной войны
Прежде всего, стало известно, что у 83% компаний есть мобилизованные в Вооруженные Силы Украины сотрудники. Более того, 43% компаний сообщили, что теперь защищают Родину критически важные для их бизнеса специалисты:
- Инженеры;
- IТ-специалисты;
- Электричество;
- Механики;
- Машинисты;
- Водители.
Сейчас З8% компаний зафиксировали непосредственные потери в результате боевых действий. Еще 21% предприятий имеет производственные мощности, землю, технику, другие ресурсы или активы на временно оккупированных территориях. К сожалению, бизнесы продолжают терять деньги из-за полномасштабной агрессии России. Диапазон сумм такой:
- 33% компаний, принявших участие в опросе, сообщают о потере до 1 миллиона долларов;
- 37% бизнесов свои потери оценивают от 1 до 10 миллионов долларов;
- 10% компаний рассказали о потере свыше 10 миллионов долларов США.
Ситуация с выплатой заработной платы в полном объеме по существу остается стабильным, поскольку именно такой ответ дали 90% респондентов. Авансы и бонусы предлагают своим работникам 21% компаний. В то время как решение об уменьшении заработной платы приняли 10% работодателей в секторе бизнеса.