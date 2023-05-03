З 4 до 26 квітня 2023 року експерти провели опитування серед представників українських бізнесів. Зокрема, участь у проєкті взяли 115 топменеджерів компаній, які є членами Європейської Бізнес Асоціації.

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Бізнес під час повномасштабної війни

Перш за все, стало відомо, що у 83% компаній є мобілізовані до Збройних Сил України співробітники. Ба більше, 43% компаній повідомили, що тепер захищають Батьківщину критично важливі для їхнього бізнесу фахівці:

Інженери;

ІТ-фахівці;

Електрики;

Механіки;

Машиністи;

Водії.

Наразі З8% компаній зафіксували безпосередні втрати унаслідок бойових дій. Ще 21% підприємств має виробничі потужності, землю, техніку, інші ресурси чи активи на тимчасово окупованих територіях. На жаль, бізнеси продовжують втрачати гроші через повномасштабну агресію Росії. Діапазон сум такий:

33% компаній, які взяли участь в опитуванні, повідомляють про втрату до 1 мільйона доларів ;

; Натомість 37% бізнесів свої втрати оцінюють від 1 до 10 мільйонів доларів;

10% компаній розповіли про втрату понад 10 мільйонів доларів США.

Ситуація із виплатою заробітної плати у повному обсязі по суті залишається стабільною, оскільки саме таку відповідь дали 90% респондентів. Аванси та бонуси пропонують своїм працівникам 21% компаній. Тоді як рішення про зменшення заробітної платні ухвалили 10% роботодавців у секторі бізнесу.