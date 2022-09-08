По данным издания Forbes, арестованное принадлежит россиянке Татьяне Володиной. Женщину связывают с действующим в Украине косметическим бизнесом сетей магазинов Brocard.

Читайте также Как работают мультивалютный сервис GEO Pay и платформа WhiteBit

Детали дела

Согласно сообщению БЭБ, деятельность компаний, чье имущество было арестовано, сосредоточена на импорте косметических средств и парфюмов, которые в дальнейшем реализуются оптом и в розницу через сеть магазинов и онлайн-ресурсы.

Компании обвиняют в нарушении требований налогового, валютного и другого законодательства Украины – должностные лица субъектов хозяйствования регистрировали налоговые накладные, занижая цену продажи товаров, и не отражали в финансовой отчетности фактических объемов реализации продукции.

Таким образом, (компании – ред. 24 канал) умышленно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на 33 миллиона гривен,

– отметили в БЭБ.

Кроме того, сотрудники розничного продавца сформировали искусственный налоговый кредит за рекламные услуги от уже упомянутого связанного предприятия. Это привело к снижению фактической суммы уплаты НДС на 17,8 миллиона гривен. То есть, в общей сложности предприятия уклонились от уплаты более 50 миллионов гривен налогов.

О каких компаниях, вероятно, идет речь

К слову, в Forbes отметили, что с 2010 года Brocard Ukraine принадлежал оффшорному холдингу с российскими владельцами, а конечным бенефициаром компании была владелица российской "Л'Этуаль" Татьяна Володина. Вероятно, речь идет об аресте активов именно Brocard и еще одного предприятия, связанного с россиянкой – ООО "Эгзагон".

В настоящее время не работает около половины магазинов сети, ритейлер задерживает оплату аренды, а счета компании, вероятнее всего, заблокированы. Об этом Forbes рассказали сразу два топ-менеджера из сферы коммерческой недвижимости и гендиректор одного из киевских ТРЦ.