За даними видання Forbes, арештоване належить росіянці Тетяні Володіній. Жінку пов'язують із діючим в Україні косметичним бізнесом мереж магазинів Brocard.

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Деталі справи

За повідомленням БЕБ, діяльність компаній, чиє майно було арештовано, зосереджена на імпорті косметичних засобів та парфумів, які надалі реалізовуються гуртом та у роздріб через мережу магазинів та онлайн-ресурси.

Компанії звинувачують у порушенні вимог податкового, валютного та іншого законодавства України – службові особи суб'єктів господарювання реєстрували податкові накладні, занижуючи ціну продажу товарів, і не відображали у фінансовій звітності фактичних обсягів реалізації продукції.

Таким чином, (компанії – ред. 24 канал) умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на 33 мільйони гривень,

– зазначили у БЕБ.

Крім того, співробітники роздрібного продавця сформували штучний податковий кредит за рекламні послуги від вже згаданого пов'язаного суб'єкта господарювання. Це спричинило зниження фактичної суми сплати ПДВ на 17,8 мільйона гривень. Тобто, загалом підприємства ухилились від сплати понад 50 мільйонів гривень податків.

Про які компанії, ймовірно, йдеться

До слова, у Forbes зазначили, що з 2010 року Brocard Ukraine належав офшорному холдингу з російськими власниками, а кінцевим бенефіціаром компанії була власниця російської "Л'Этуаль" Тетяна Володіна. Ймовірно, йдеться про арешт активів саме Brocard та ще одного підприємства, пов'язаного з росіянкою – ТОВ "Егзагон".

Нині у мережі не працює близько половини магазинів, ритейлер затримує оплату оренди, а рахунки компанії, найімовірніше, заблоковані. Про це Forbes розповіли одразу два топменеджери з галузі комерційної нерухомості та гендиректор одного з київських ТРЦ.