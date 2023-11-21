Из-за блокады границы Украина ежедневно теряет миллион гривен: результаты опроса

Стачки польских перевозчиков на границе уже привели к негативным последствиям для украинской экономики. Так, из-за протестов и невозможности вывезти товар за границу наше государство теряет 1 миллион гривен ежедневно.

От забастовок на польско-украинской границе в первую очередь страдает украинский бизнес. В то же время, негативные последствия есть и для их контрагентов за рубежом.

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Последствия блокады польской границы для украинцев

Европейская Бизнес Ассоциация провела среди 55 компаний экспресс-опрос. Благодаря этому смогли выяснить, что суммарно компании теряют по миллиону гривен доход ежедневно, а ориентировочная сумма убытков с начала простоя может составлять почти 306 миллионов гривен.

Опрос также показал, что блокада границы все равно влияет как на импортеров, так и на экспортеров. В частности, это приводит к росту транспортных расходов, что соответственно влияет на стоимость продукции и общую конкурентоспособность предприятий. Следует отметить, что изменились транспортные маршруты, в результате чего выросли очереди на границе Словакии и Венгрии.

Исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко отметила, что забастовка польских перевозчиков может существенно усложнить и даже парализовать работу многих компаний в Украине.

Это влияет на доверие, в том числе и иностранных партнеров к украинским компаниям,

– подчеркнула она.

Кроме того, бизнес сообщал о дефиците доступных транспортных услуг из-за того, что перевозчики не принимали заказы во время забастовки. Это нежелание связано со страхом понести штрафы за невыполнение обязательств клиента. В конце концов, украинская промышленность предстала перед трудностями в импорте основного сырья и компонентов, необходимых для производства.

Забастовки на украинско-польской границе