Ответ датских пивоваров на действия россиян

Carlsberg Group заявила, что забирает у "Балтики" все лицензии на производство своих брендов пива. В корпорации заявили, что это и есть "ответ" на то, что россияне просто забрали принадлежащие Carlsberg Group активы "Балтики" и передали их в государственное управление.

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Мы сообщили пивоваренную компанию "Балтика" о расторжении лицензионных соглашений, позволяющих "Балтике" производить, продвигать и продавать всю продукцию Carlsberg Group, включая международные и региональные бренды,

– говорится в заявлении датской корпорации.

Запрет вступит в силу не сразу. Carlsberg до 1 апреля 2024 г. ввела переходный период, чтобы "Балтика" могла использовать все имеющиеся запасы и материалы. Также в компании заверили, что это далеко не последний шаг по незаконным действиям россиян по их бизнесу на территории страны-агрессора.

"Мы отказываемся от принуждения к соглашению на неприемлемых условиях, оправдывающих нелегитимный захват нашего бизнеса в России. Мы продолжаем предпринимать все возможные действия, включая юридические, для защиты наших сотрудников, активов и операций", – подчеркнули в Carlsberg.

Что дальше будет с "Балтикой", в Дании нет представления. Российские власти по сути просто забрали бизнес, поэтому в Carlsberg говорят о том, чтобы его обесценить.