Відповідь данських пивоварів на дії росіян

Carlsberg Group заявила, що забирає у "Балтики" всі ліцензії на виробництво своїх брендів пива. У корпорації заявили, що це і є "відповіддю" на те, що росіяни просто забрали активи "Балтики", які належали Carlsberg Group, та передали їх в державне управління.

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Ми повідомили пивоварну компанію "Балтика" про розірвання ліцензійних угод, які дозволяють "Балтиці" виробляти, просувати та продавати всю продукцію Carlsberg Group, включаючи міжнародні та регіональні бренди,

– йдеться у заяві данської корпорації.

Заборона вступить в дію не одразу. Carlsberg до 1 квітня 2024 року запровадила перехідний період, аби "Балтика" могла використати усі наявні запаси та матеріали. Також у компанії запевнили, що це далеко не останній крок щодо незаконних дій росіян щодо їхнього бізнесу на території країни-агресора.

"Ми відмовляємося від примусу до угоди на неприйнятних умовах, що виправдовують нелегітимне захоплення нашого бізнесу в Росії. Ми продовжуємо вживати всіх можливих дій, включно з юридичними, для захисту наших співробітників, активів і операцій", – підкреслили у Carlsberg.

Що далі буде з "Балтикою", у Данії не мають жодного уявлення. Російська влада по суті просто забрала бізнес, тож у Carlsberg говорять про те, щоб його знецінити.