Риск поднятия тарифов на свет?
На встрече с бизнесом в Днепре Свириденко отметила, что особое внимание должно быть уделено горно-металлургическому комплексу (ГМК), передает 24 Канал. Параллельно с 1 октября НКРЭКУ вводит новые тарифы на распределение электроэнергии для ряда облэнерго, что автоматически повысит расходы предприятий.
Этот вопрос требует откровенной дискуссии и внутри правительства, и среди экспертов и бизнеса. Если для украинского предприятия цена электричества будет выше, чем для аналогичного за рубежом, мы будем терять конкурентоспособность,
– написала Свириденко.
Правительство ищет решение?
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства провело совещание с участием Минэнерго, НКРЕКП, "Укрзализныци" и "Укрэнерго" с целью разработать механизмы уменьшения расходов для металлургов. Как отметил министр Алексей Соболев, основные вызовы – это высокие тарифы на электроэнергию, логистика, перевозки и дефицит сырья, пишет "Интерфакс-Украина".
Промышленники уже фиксируют последствия, В частности, Ингулецкий ГОК группы "Метинвест" временно приостановил производство из-за роста энергетических затрат.
Генеральный директор ArcelorMittal Кривой Рог Мауро Лонгобардо отметил, что Украина имеет один из самых больших тарифов на электроэнергию в Европе. В июле с учетом транспортировки и распределения тариф достиг 150 долларов за МВт-ч, что привело к убыткам предприятия в размере 3,8 миллиардов гривен за пять месяцев.
Лонгобардо считает, что правительство должно установить лимитированные тарифы для энергоемких отраслей, внедрить регуляторные механизмы по примеру европейских стран и ввести долгосрочные контракты по энергоснабжению.
Что известно о росте тарифов для бизнеса с 1 октября?
По решению Регулятора, с 1 октября 2025 года будут увеличены тарифы на распределение электроэнергии для ряда облэнерго – среди них: "Николаевоблэнерго", "Сумыоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Харьковоблэнерго" и ЧАО "ПЭЭМ "ЦЭК".
Это будет означать, что расходы на электроэнергию для промышленных предприятий в этих регионах вырастут, в том числе из-за большей платы за доставку (распределение).