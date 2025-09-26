Ризик підняття тарифів на світло?

На зустрічі з бізнесом у Дніпрі Свириденко наголосила, що особлива увага має бути приділена гірничо-металургійному комплексу (ГМК), передає 24 Канал. Паралельно з 1 жовтня НКРЕКП запроваджує нові тарифи на розподіл електроенергії для низки обленерго, що автоматично підвищить витрати підприємств.

Це питання потребує відвертої дискусії і всередині уряду, і серед експертів та бізнесу. Якщо для українського підприємства ціна електрики буде вищою, ніж для аналогічного за кордоном, ми втрачатимемо конкурентоздатність,

– написала Свириденко.

Уряд шукає рішення?

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства провело нараду за участі Міненерго, НКРЕКП, "Укрзалізниці" та "Укренерго" з метою розробити механізми зменшення витрат для металургів. Як зазначив міністр Олексій Соболев, основні виклики – це високі тарифи на електроенергію, логістика, перевезення та дефіцит сировини, пише "Інтерфакс-Україна".

Промисловці вже фіксують наслідки, зокрема, Інгулецький ГЗК групи "Метінвест" тимчасово призупинив виробництво через зростання енергетичних витрат.

Генеральний директор ArcelorMittal Кривий Ріг Мауро Лонгобардо зазначив, що України має один із найбільших тарифів на електроенергію в Європі. У липні з урахуванням транспортування і розподілу тариф сягнув 150 доларів за МВт·год, що призвело до збитків підприємства у розмірі 3,8 мільярдів гривень за п'ять місяців.

Лонгобардо вважає, що уряд має встановити лімітовані тарифи для енергоємних галузей, впровадити регуляторні механізми за прикладом європейських країн та запровадити довгострокові контракти з енергопостачання.

Що відомо про зростання тарифів для бізнесу з 1 жовтня?