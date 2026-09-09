Почему себестоимость выросла почти на 50%

Производитель "Моршинской" заявил, что хотя стоимость производства и выросла, это пока не означает такого же роста цен для покупателей. Об этом сообщил генеральный директор Марко Ткачук, пишет "Интерфакс-Украина".

В целом из-за совокупности факторов, включая топливо, работу генераторов во время отключений электроэнергии и новые тарифы на электроэнергию, себестоимость выросла почти на 50%. Однако это лишь частично отразилось на конечной цене для потребителя, мы взяли основной удар на себя,

– отметил Ткачук.

По словам руководителя компании, существенно подорожала и логистика. Стоимость транспортных услуг фактически удвоилась на фоне роста цены на дизельное топливо более чем на 50%:

Логистика занимает около 10% в структуре себестоимости продукции.

Поэтому двукратное увеличение транспортных расходов добавило как минимум 7% к общей себестоимости.

Еще одним фактором стали перебои с электроснабжением. Во время отключений предприятия вынуждены переходить на генераторы, что также увеличивает затраты на производство.

Дополнительные сложности создают обстрелы, разрушающие логистические центры и склады наших партнеров. Нам приходится постоянно менять маршруты и чаще доставлять воду напрямую в магазины. Мы на 30% увеличили количество партнеров благодаря привлечению мелких перевозчиков и ФЛП с несколькими машинами,

– рассказал Ткачук.

Что будет с ценами на воду

Несмотря на почти 50-процентный рост себестоимости, конечные цены для покупателей не выросли настолько же. Компания взяла часть дополнительных расходов на себя, из-за чего ее маржа уменьшилась.

В то же время полностью удержать прежний уровень цен в дальнейшем сложно. По словам Ткачука, частичная корректировка стоимости продукции необходима, чтобы компания могла выполнять свои основные финансовые обязательства.

В частности, речь идет о возможности выплачивать зарплаты работникам, уплачивать налоги и продолжать полноценную работу производства.

К слову, мировые цены на продукты выросли до рекордного уровня за последние 10 лет. Главными причинами скачка стали атаки на портовую инфраструктуру Черного моря и экстремальная жара из-за климатических аномалий.

Цены на пшеницу подскочили до трехлетнего максимума из-за блокировки экспорта и обстрелов судов в Черном море. Параллельно фьючерсы на сахар и какао выросли почти на 20% вследствие засухи и жары.