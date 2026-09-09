Чому собівартість зросла майже на 50%

Виробник "Моршинської" заявив, що хоч вартість виробництва й зросла, це поки що не означає такого ж зростання цін для покупців. Про це повідомив генеральний директор Марко Ткачук, пише "Інтерфакс-Україна".

Загалом через сукупність чинників, включаючи пальне, роботу генераторів під час блекаутів та нові тарифи на електроенергію, собівартість піднялася майже на 50%. Проте це лише частково позначилося на кінцевій ціні для споживача, ми взяли основний удар на себе,

– зазначив Ткачук.

За словами керівника компанії, суттєво подорожчала і логістика. Вартість транспортних послуг фактично подвоїлася на тлі зростання ціни дизельного пального більш ніж на 50%:

Логістика займає близько 10% у структурі собівартості продукції.

Тому дворазове збільшення транспортних витрат додало щонайменше 7% до загальної собівартості.

Ще одним фактором стали перебої з електропостачанням. Під час відключень підприємства змушені переходити на генератори, що також збільшує витрати на виробництво.

Додатково ускладнюють роботу обстріли, які руйнують логістичні центри й склади наших партнерів. Нам доводиться постійно змінювати маршрути й частіше возити воду напряму в магазини. Ми на 30% збільшили кількість партнерів завдяки залученню дрібних перевізників та ФОПів із кількома машинами,

– розповів Ткачук.

Що буде з цінами на воду

Попри майже 50-відсоткове зростання собівартості, кінцеві ціни для покупців не зросли на стільки ж. Компанія взяла частину додаткових витрат на себе, через що її маржинальність зменшилася.

Водночас повністю утримувати попередній рівень цін надалі складно. За словами Ткачука, часткове коригування вартості продукції необхідне, щоб компанія могла виконувати свої основні фінансові зобов'язання.

Зокрема, йдеться про можливість виплачувати зарплати працівникам, сплачувати податки та продовжувати повноцінну роботу виробництва.

До слова, світові ціни на продукти рекордно зросли за 10 років. Головними причинами стрибка стали атаки на портову інфраструктуру Чорного моря та екстремальна спека через кліматичні аномалії.

Ціни на пшеницю підскочили до трирічного максимуму через блокування експорту та обстріли суден у Чорному морі. Паралельно ф'ючерси на цукор і какао зросли майже на 20% внаслідок посухи та спеки.