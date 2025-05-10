Какие налоги платит ФЛП 2 группы: полный перечень обязательных платежей
- ФЛП 2 группы в 2025 году должны платить единый налог, единый социальный взнос (ЕСВ), и военный сбор.
- Налоговая декларация подается раз в год, а учет доходов ФЛП может вести в удобном для себя формате.
ФЛП в Украине должны платить налоги. Какие именно обязательства есть для ФЛП 2 группы в 2025 году и что стоит знать о платежах, читайте дальше.
Что должен платить ФЛП 2 группы
В 2025 году налоговые платежи остаются основными финансовыми обязательствами для ФЛП 2 группы, передает 24 Канал со ссылкой на "Дію".
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А именно ФЛП 2 группы должны платить:
- Единый налог – ежемесячный платеж в размере до 20% от прожиточного минимума.
- Единый социальный взнос (ЕСВ) – 22% от минимальной зарплаты, уплачивается ежеквартально.
- Военный сбор – ежемесячно 10% от минимальной заработной платы.
Важно! Налог необходимо платить ежемесячно до 20 числа.
Как ФЛП вести учет доходов
ФЛП второй группы может вести учет доходов в удобном для себя формате. Подача налоговой декларации происходит один раз в годв течение 60 календарных дней после завершения отчетного года, то есть с 1 января по 1 марта.
Также предусмотрена обязательная уплата единого социального взноса (ЕСВ) ежеквартально. А именно в течение 20 дней после завершения каждого квартала, включительно с уплатой за наемных работников.
Заметьте! Законодательством предусмотрено, что предприниматели 2 группы не имеют права быть плательщиками НДС.