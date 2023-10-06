Откуда взялись разговоры о "польской" модели налогообложения
Об изменениях в налоговой системе заговорил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Данило Гетманцев. По его словам, власти готовы ответить на запрос бизнеса и провести налоговую реформу. Правда, на нее у него несколько иное видение, чем у самих предпринимателей.
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По мнению Гетманцева, ФЛПы и упрощенная система налогообложения стали некой лазейкой для крупного бизнеса, позволяющей избегать уплаты налогов или платить их меньше. Он пошел на рынок и попросил чек на один из товаров, который он считает контрабандным. Отсутствие кассового аппарата у одного из предпринимателей он каким-то образом экстраполировал на весь бизнес.
Также он заявил, что принять изменения в налоговой системе Украины требует МВФ, но организация требует несколько иных реформ, чем те, о которых говорят украинские власти.
К чему приведет повышение налогов для ФЛП
По мнению вице-президента ICCU Дмитрия Алексеенко, повышение налогов для ФЛП будет иметь разрушительное, а не стимулирующее действие. Во-первых, цены для потребителей сразу вырастут на 10 – 12, что не будет способствовать экономической активности населения. При этом о снижении уровня коррупции или повышении справедливости в судах речь не пойдет.
В среднем украинские предприниматели платили до 3 миллиардов гривен налогов в месяц. Повышение налоговой ставки должно увеличить этот показатель, но здесь фискальная логика имеет разногласия с реалиями.
Пока идет полномасштабная российская агрессия, повышение налогов может иметь разрушительные экономические и социальные последствия. В правительстве это понимают и в проекте государственного бюджета на 2024 год не заложено внесение налоговых изменений для увеличения доходов,
– сказал Алексеенко.
Также следует учитывать, что после войны украинцы могут выбирать лучшие условия уже сейчас, а не будущие перспективы. В частности, если выровнять налоговую ставку на уровне со странами ЕС, но не предлагать те же социальные условия, то массовой эмиграции просто не избежать.