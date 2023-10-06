Звідки взялися розмови про "польську" модель оподаткування

Про зміни в податковій системі заговорив голова Комітету ВР з питань фінансів, податків та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, влада готова відповісти на запит бізнесу та провести податкову реформу. Щоправда, на неї в нього дещо інше бачення, аніж в самих підприємців.

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На думку Гетманцева, ФОПи та спрощена система оподаткування стали такою собі лазівкою для великого бізнесу, яка дозволяє уникати сплати податків або платити їх менше. Також він пішов на ринок та попросив чек на один з товарів, який він вважає контрабандним. Відсутність касового апарата в одного з підприємців він у якийсь спосіб екстраполював на весь бізнес.

До речі! У Польщі рівень податків залежить від діяльності підприємця. Система передбачає сплату податків на рівні 12 – 17%.

Також він заявив, що прийняти зміни у податковій системі України вимагає МВФ, але організація вимагає дещо інших реформ, аніж ті, про які говорить українська влада.

Важливо! МВФ критикує складність наявної спрощеної системи та можливості для оптимізації податків для великого бізнесу. Врегулювати ситуацію можна адмініструванням ризикових категорій платників, а не підвищенням податків для ФОПів, щоб зробити спрощену систему невигідною для середнього та великого бізнесу.

До чого призведе підвищення податків для ФОПів

На думку віцепрезидента ICCU Дмитра Алєксєєнка, підвищення податків для ФОПів матиме руйнівну, а не стимулюючу дію. По-перше, ціни для споживачів одразу зростуть на 10 – 12, що не надто сприятиме економічній активності населення. При цьому про зниження рівня корупції чи підвищення справедливості у судах мова не йтиме.

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В середньому українські підприємці платили до 3 мільярдів гривень податків на місяць. Підвищення податкової ставки мало б збільшити цей показник, але тут фіскальна логіка має розбіжності з реаліями.

Поки триває повномасштабна російська агресія, підвищення податків може мати руйнівні економічні та соціальні наслідки. В уряді це розуміють і в проєкті державного бюджету на 2024 рік не закладено внесення податкових змін для збільшення доходів,

– сказав Алєксєєнко.

Також варто враховувати, що після війни українці можуть обирати кращі умови вже зараз, а не майбутні перспективи. Зокрема, якщо вирівняти податкову ставку на рівні з країнами ЄС, але не пропонувати ті самі соціальні умови, то масової еміграції просто не уникнути.