При этом, в качестве компенсации, уволенные россияне якобы получат от компании до 9 своих привычных зарплат. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на дистрибьютора и компании-партнеры Dell в стране-агрессорке.

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Dell навсегда покидает российский рынок

Американская Dell прекратила продажи и деятельность в россии еще в начале полномасштабного вторжения страны-агрессорки в Украину – в конце февраля этого года. В апреле на компанию подало в суд российское ООО "Талмер", в результате чего у Dell фактически "отжали" около 778,5 миллиона рублей, заморозив российские счета.

По результатам 2021 года, Dell заняла первое место в россии по объемам поставок серверов – 21% всего рынка страны-агрессорки. Теперь стало известно, что американская компания решила полностью выйти из россии. Ожидается, что официально об этом Dell заявит 30 августа.

Заметим, что в Москве Dell имеет офис продаж, который насчитывает около 50 сотрудников. В Санкт-Петербурге компании принадлежит офис разработки, где работают около 400 разработчиков программного обеспечения для различных Enterprise-level продуктов, в частности Unity, PowerStore, DLm и так далее.

Дистрибьютор утверждает, что весь штат компании в стране-агрессорке будет уволен. Вместе с тем сотрудникам выплатят компенсацию в размере 8 окладов, а специалистам высокого уровня – сразу 9 зарплат. Кроме того, уволенным российским работникам Dell бесплатно отдаст офисную технику.

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