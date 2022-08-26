При цьому, як компенсацію, звільнені росіяни начебто отримають від компанії до 9 своїх звичних зарплат. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на дистриб'ютора та компанії-партнери Dell у країні-агресорці.

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Dell назавжди покидає російський ринок

Американська Dell припинила продажі і діяльність у росії ще на початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну – наприкінці лютого цього року. У квітні на компанію подав до суду російський ТОВ "Талмер", унаслідок чого у Dell фактично "віджали" близько 778,5 мільйона рублів, заморозивши російські рахунки.

За результатами 2021 року, Dell посіла перше місце у росії за обсягами поставок серверів – 21% від усього ринку країни-агресорки. Тепер стало відомо, що американська компанія вирішила повністю вийти з росії. Очікується, що офіційно про це Dell заявить 30 серпня.

Зауважимо, що у Москві Dell має офіс продажів, який налічує близько 50 співробітників. У Санкт-Петербурзі компанії належить офіс розробки, де працює близько 400 розробників програмного забезпечення для різних Enterprise-level продуктів, зокрема Unity, PowerStore, DLm тощо.

Дистриб'ютор стверджує, що весь штат компанії у країні-агресорці буде звільнено. Разом з тим співробітникам виплатять компенсацію у розмірі 8 окладів, а спеціалістам високого рівня – одразу 9 зарплат. Крім того, звільненим російським працівникам Dell безкоштовно віддасть офісну техніку.

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