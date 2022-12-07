Прибыли мировой авиаотрасли

В IATA прогнозируют, что с 2023 года авиакомпании получат чистую прибыль в размере 4,7 миллиарда долларов при выручке 779 миллиардов долларов.

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Любопытно! В ассоциации отметили, что это будет первая прибыль с 2019 года, когда показатель был на уровне 26,4 миллиарда долларов.

Что касается текущего года, то по итогам 2022 года общий чистый убыток отрасли спрогнозирован на уровне 6,9 миллиарда долларов. Выручка при этом составит 727 миллиардов долларов, что практически равняется прогнозируемой в 2023 году.

Убытки авиаотрасли за прошлые годы

В 2021 году ущерб был зафиксирован на отметке 42 миллиарда долларов.

В ковидном 2020 году 137,7 миллиарда долларов.

Поток пассажиров вырастет

Пассажиропоток в 2023 году впервые с 2019 года может превысить отметку в 4 миллиарда человек. Также в Ассоциации ожидают, что в следующем году полеты совершат 4,2 миллиарда путешественников.

Однако в этом году, по мнению IATA, к прибыльности вернется только Северная Америка. А вот со следующего к ней уже присоединятся Европа и Ближний Восток. Однако 2023 год не всем будет прибыльным, Латинская Америка, Африка и Азиатско-тихоокеанский регион все еще останутся в минусе.