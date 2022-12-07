Прибутки світової авіагалузі

В IATA прогнозують, що з 2023 року авіакомпанії отримають чистий прибуток у розмірі 4,7 мільярда доларів при виручці 779 мільярдів доларів.

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Цікаво! В асоціації зазначили, що це буде перший прибуток з 2019 року, коли показник був на рівні 26,4 мільярда доларів.

Що стосується поточного року, то за підсумками 2022 року загальний чистий збиток галузі спрогнозований на рівні 6,9 мільярда доларів. Виручка при цьому складе 727 мільярдів доларів, що практично дорівнює прогнозованій у 2023 році.

Збитки авіагалузі за минулі роки

У 2021 році збиток був зафіксований на позначці 42 мільярди доларів.

У ковідному 2020 році 137,7 мільярда доларів.

Потік пасажирів зросте

Пасажиропотік у 2023 році вперше з 2019 року може перевищити позначку 4 мільярди осіб. Також в Асоціації очікують, що наступного року польоти здійснять 4,2 мільярда мандрівників.

Однак цього року, на думку IATA, до прибутковості повернеться лише Північна Америка. А от з наступного до неї вже приєднаються Європа та Близький Схід. Однак 2023 рік не для всіх буде прибутковим, Латинська Америка, Африка та Азійсько-тихоокеанський регіон все ще залишаться в мінусі.