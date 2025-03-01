Детство и образование

Как ему удалось построить крупнейшую компанию электронной коммерции в мире и внедрить революционные технологии, рассказывает 24 Канал. Джеффри Престон Безос родился 12 января 1964 года в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико.

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Его мать, Жаклин Гиз, родила его в 17 лет, а биологический отец, Тед Йоргенсен, покинул семью. Позже его мать вышла замуж за Мигеля Безоса, кубинского иммигранта, который усыновил Джеффа и дал ему свою фамилию.

Еще с детства Безос увлекался наукой и технологиями. Он самостоятельно разбирал бытовые приборы и создавал собственные электронные системы. Позже он поступил в Принстонский университет, где изучал компьютерные науки и электротехнику.

Закончив обучение в 1986 году, он начал карьеру в финансовом секторе, работая в таких компаниях, как Fitel и Bankers Trust.

Основание Amazon

В начале 1990-х Безос заинтересовался стремительным ростом интернета. Он установил, что количество пользователей Всемирной паутины ежегодно увеличивается на 2300%, что натолкнуло его на мысль о создании онлайн-бизнеса. В 1994 году он покинул высокооплачиваемую работу в хедж-фонде D.E. Shaw и основал компанию Amazon в гараже своего дома в Сиэтле.

Amazon начинался как онлайн-магазин книг, ведь книжная индустрия казалась идеальной для электронной коммерции: широкий ассортимент, низкие затраты на хранение и высокий спрос. В 1995 году Amazon осуществил первую продажу книги, а через несколько лет стал глобальной платформой для розничной торговли.

Расширение бизнеса и мировое доминирование

Безос никогда не планировал ограничиваться продажей только книг. В 1998 году Amazon начал торговать музыкой и видео, а впоследствии расширил ассортимент электроникой, одеждой, бытовыми товарами и многими другими категориями. Безос ввел инновационную модель электронной коммерции с использованием персонализированных рекомендаций и быстрой доставки.

Обратите внимание. Одна из крупнейших революций, которую совершил Безос, – это Amazon Prime. Запущенный в 2005 году, этот сервис предлагал клиентам быструю и бесплатную доставку за ежегодную подписку. Это стало ключевым фактором роста лояльности клиентов и увеличения доходов компании.

Еще одна важная составляющая успеха Amazon – Amazon Web Services (AWS). Эта платформа облачных вычислений, запущена в 2006 году, обеспечивает компаниям инфраструктуру для хранения данных и обработки информации. AWS быстро стал лидером в отрасли и одним из основных источников дохода для Amazon.

Инновации и риски

Безос известен своим стремлением к экспериментам и готовностью рисковать. Он инвестировал миллиарды в новые технологии, включая искусственный интеллект, роботизированные склады и дроны для доставки. Также он запустил Amazon Go – магазин без кассиров, работающий на основе технологии компьютерного зрения.

В 2013 году Безос приобрел The Washington Post, желая сохранить независимость газеты и внедрить современные цифровые стратегии. Кроме этого, он основал Blue Origin – космическую компанию, которая имеет целью сделать космические путешествия доступными для всех.

Уход с поста генерального директора

В 2021 году Безос оставил пост генерального директора Amazon, передав руководство Энди Джасси, но остался исполнительным председателем совета директоров. Он продолжает заниматься развитием Blue Origin, благотворительными проектами и инвестициями в будущее технологий.