Какие проблемы существуют с маркировкой импортных товаров

Бизнес хочет, чтобы во время военного положения обязательную информацию на украинском языке можно было предоставлять потребителю альтернативными способами, сообщает ЕБА.

В Ассоциации объясняют свое предложение ситуацией с логистической инфраструктурой. После повреждения или уничтожения таких объектов бизнесу приходится переносить операции на временные площадки. При этом на новых площадках не всегда есть возможность наносить украинскую маркировку на каждый товар.

Подобная ситуация уже возникала в 2022 году. Тогда из-за боевых действий и нарушений логистических цепочек были введены временные упрощения для бесперебойных поставок импортных пищевых продуктов и кормов:

Специальный механизм, действовавший в отношении части импортной продукции, должен прекратить действие с 1 октября 2026 года. Соответствующее решение предусмотрено постановлением Кабинета Министров № 980.

В то же время в ЕБА считают, что причины, по которым упрощения вводились ранее, никуда не исчезли.

Ассоциация отдельно отмечает продление действия механизма до 1 апреля для пищевой продукции, но просит применить аналогичный подход и к непищевым товарам.

Какие упрощения предлагаются

На период военного положения ЕБА предлагает установить временные правила, которые позволили бы компаниям продолжать импорт и продажу продукции даже при отсутствии возможности нанести украинскую маркировку обычным способом. В частности, бизнес предлагает:

Разрешить продавать импортные товары с маркировкой на языке, отличном от языка государства-агрессора, если из-за военных обстоятельств невозможно нанести информацию на украинском языке; Предоставлять обязательную информацию на украинском языке с помощью QR-кода, электронного ценника, информационного терминала, сайта или мобильного приложения; Разрешить продажу такой продукции до истечения ее минимального срока годности или предельного срока потребления; Установить отдельные правила государственного рыночного надзора на время военного положения; Упростить экстренный ввоз пищевых добавок, медицинских изделий и отдельных категорий продукции, если импортер лишился складских мощностей из-за войны; Временно разрешить ввоз и продажу продукции без обязательного знака соответствия техническим регламентам, за исключением газовых котлов и водонагревателей.

По мнению Ассоциации, сохранение таких возможностей поможет избежать перебоев с поставками импортных товаров. Кроме того, компании смогут снизить риск списания продукции и избежать дополнительных затрат на повторную маркировку.

К слову, представители бизнеса также призывают Верховную Раду не затягивать с принятием решения о введении системы электронного отслеживания оборота товаров ( перенос даты запуска системы "еАкциз").

Документ предусматривает перенос срока запуска электронной системы отслеживания оборота:

алкогольных напитков;

табачных изделий;

жидкостей для электронных сигарет.

Если законопроект будет поддержан, новой датой запуска станет 1 июля 2027 года. В настоящее время представители бизнеса считают такой срок необходимым, чтобы участники рынка могли нормально подготовиться к переходу на новую систему.