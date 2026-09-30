Яка проблем є з маркуванням імпорту

Бізнес хоче, щоб під час воєнного стану обов'язкову інформацію українською можна було надавати споживачеві альтернативними способами, повідомляє ЄБА.

В Асоціації пояснюють свою пропозицію ситуацією з логістичною інфраструктурою. Після пошкодження або знищення таких об'єктів бізнесу доводиться переносити операції на тимчасові майданчики. При цьому на нових локаціях не завжди є можливість наносити українське маркування на кожен товар.

Схожа ситуація вже виникала у 2022 році. Тоді через бойові дії та порушення логістичних ланцюгів запровадили тимчасові спрощення для безперебійного постачання імпортних харчових продуктів і кормів:

Спеціальний механізм, який діяв для частини імпортної продукції, має припинити дію з 1 жовтня 2026 року. Відповідне рішення передбачене постановою Кабінету Міністрів №980.

Водночас у ЄБА вважають, що причини, через які спрощення запроваджувалися раніше, нікуди не зникли.

Асоціація окремо відзначає продовження дії механізму до 1 квітня для харчової продукції, але просить застосувати аналогічний підхід і до нехарчових товарів.

Які спрощення пропонують

На період воєнного стану ЄБА пропонує встановити тимчасові правила, які дозволили б компаніям продовжувати імпорт і продаж продукції навіть за відсутності можливості нанести українське маркування звичним способом. Зокрема, бізнес пропонує:

Дозволити продавати імпортні товари з маркуванням іншою мовою, крім мови держави-агресора, якщо через воєнні обставини неможливо нанести інформацію українською; Надавати обов'язкову інформацію українською через QR-код, електронний цінник, інформаційний термінал, сайт або мобільний застосунок; Дозволити продавати таку продукцію до завершення її мінімального терміну придатності або граничного терміну споживання; Встановити окремі правила державного ринкового нагляду на час воєнного стану; Спростити екстрене ввезення дієтичних добавок, медичних виробів та окремих категорій продукції, якщо імпортер втратив складські потужності через війну; Тимчасово дозволити ввезення та продаж продукції без обов'язкового знака відповідності технічним регламентам, за винятком газових котлів і водонагрівачів.

На думку Асоціації, збереження таких можливостей допоможе уникнути перебоїв із постачанням імпортних товарів. Крім того, компанії зможуть зменшити ризик списання продукції та уникнути додаткових витрат на повторне маркування.

До слова, представники бізнесу також закликають Верховну Раду не затягувати з рішенням щодо перенесення запуску системи еАкциз.

Документ передбачає перенесення запуску електронної системи простежуваності обігу:

алкогольних напоїв;

тютюнових виробів;

рідин для електронних сигарет.

Якщо законопроєкт підтримають, новою датою запуску стане 1 липня 2027 року. Наразі представники бізнесу вважають такий термін необхідним, щоб учасники ринку могли нормально підготуватися до переходу на нову систему.