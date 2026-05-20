Какой бизнес имеет Екатерина Усик?

Семья Усиков инвестирует в недвижимость в Киеве, а часть объектов сдает в аренду. Об этом Екатерина Усик рассказала в интервью Славе Демину.

Смотрите также Впервые в истории бокса: 3 интересных факта о бое Усика против Верховена

Екатерина отметила, что недвижимость оформлена официально через отдельную компанию, владелицей которой она является.

У нас есть недвижимость, которую мы покупаем в Украине, в Киеве. Это риски конечно. Есть некоторые объекты, которые сдаются в аренду. У меня есть своя компания, это все официально. Это не риэлторская компания. Просто мои объекты, которые я имею, мы их сделали на компанию и платим все официально, налоги в страну,

– говорит жена Усика.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Она также подчеркнула, что вся деятельность ведется официально, с уплатой налогов в Украине.

Александр Усик и его жена / фото с инстаграм-страницы Екатерины Усик

Отдельно жена боксера прокомментировала тему публичности и жизни "в тени" знаменитого мужа. По словам Екатерины, она никогда не стремилась к медийности и комфортнее чувствует себя вне внимания прессы и соцсетей.

Мне этого достаточно. Я человек не публичный, мне это не нравится. Мне нравится просто заниматься своими делами, быть с детьми и все, чтобы меня не видели. Но видят все равно,

– объяснила госпожа Екатерина.

Она добавила, что для нее главными остаются семья, дети и собственные дела, а не публичная жизнь.

Что это значит?

Семья Усиков имеет несколько источников дохода, кроме спортивных гонораров. Инвестиции в недвижимость остаются популярным способом сохранения капитала даже во время войны. Екатерина Усик фактически ведет собственную бизнес-структуру. Часть публичных семей в Украине все чаще диверсифицирует доходы через бизнес и арендные активы.

Почему украинцы продолжают инвестировать в недвижимость?

Спрос на жилье в Украине остается высоким даже несмотря на войну, экономическую нестабильность и риски безопасности. Одной из главных причин активности рынка стали государственные программы поддержки. Об этом в комментарии рассказала эксперт по недвижимости Елена Бондарук, пишет "РБК-Украина".

Елена Бондарук отмечает, что сейчас распространена модель, когда инвесторы:

покупают жилье;

делают ремонт;

продают дороже;

реинвестируют прибыль в новую недвижимость.

Такой цикл может повторяться несколько раз, пока человек не приобретет жилье для постоянного проживания или не сформирует стабильный инвестиционный портфель.

Также есть сделки, когда покупают жилье за собственные сбережения, например, те, кто не планирует возвращаться в разрушенные города. И всегда есть спрос на смену жилья по более банальным, бытовым причинам – необходимость расширения квадратных метров или получения средств от продажи квартиры и тому подобное.

Елена Боднарук Эксперт по недвижимости, основательница агентства Bondaruk Partners Украинцы всегда оптимистично настроены – верят в победу и подорожание недвижимости. Это также одна из причин активности рынка недвижимости. То есть, недвижимость – это актив, цена которого скорее всего будет расти и ее покупатель уверен в надежности и прибыльности своей инвестиции, поэтому спрос на жилье сохраняется на высоком уровне.

Сколько зарабатывает Александр Усик?

Александр Усик продолжает оставаться одним из самых высокооплачиваемых спортсменов Украины. По оценкам аналитических платформ, только официальные гонорары за поединки принесли боксеру десятки миллионов долларов.

По информации Tapology, прямые выплаты Усику за бои составляют примерно 52,8 миллионов долларов по состоянию на конец прошлого года.

В то же время портал Celebrity Net Worth, который учитывает не только спортивные гонорары, но и активы, рекламные контракты и другие источники дохода, оценивает общий капитал 38-летнего спортсмена примерно в 120 миллионов долларов.

Речь идет не только о выплатах за поединки, но и о бизнес-активах, партнерские соглашения и инвестиции.

Что еще известно о семье Усиков?