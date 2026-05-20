Який бізнес має Катерина Усик?

Родина Усиків інвестує у нерухомість у Києві, а частину об’єктів здає в оренду. Про це Катерина Усик розповіла в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Катерина зазначила, що нерухомість оформлена офіційно через окрему компанію, власницею якої вона є.

У нас є нерухомість, яку ми купуємо в Україні, в Києві. Це ризики авжеж. Є деякі об'єкти, які здаються в оренду. В мене є своя компанія, це все офіційно. Це не рієлторська компанія. Просто мої об'єкти, які я маю, ми їх зробили на компанію і сплачуємо все офіційно, податки в країну,

– каже дружина Усика.

Вона також підкреслила, що вся діяльність ведеться офіційно, зі сплатою податків в Україні.

Олександр Усик та його дружина / фото з інстаграм-сторінки Катерини Усик

Окремо дружина боксера прокоментувала тему публічності та життя "в тіні" знаменитого чоловіка. За словами пані Катерини, вона ніколи не прагнула медійності й комфортніше почувається поза увагою преси та соцмереж.

Мені цього досить. Я людина не публічна, мені це не подобається. Мені подобається просто займатися своїми справами, бути з дітьми і все, щоб мене не бачили. Але бачать все одно,

– пояснила пані Катерина.

Вона додала, що для неї головними залишаються сім’я, діти та власні справи, а не публічне життя.

Що це означає?

Родина Усиків має кілька джерел доходу, окрім спортивних гонорарів. Інвестиції в нерухомість залишаються популярним способом збереження капіталу навіть під час війни. Катерина Усик фактично веде власну бізнес-структуру. Частина публічних родин в Україні дедалі частіше диверсифікує доходи через бізнес та орендні активи.

Чому українці продовжують інвестувати в нерухомість?

Попит на житло в Україні залишається високим навіть попри війну, економічну нестабільність та безпекові ризики. Однією з головних причин активності ринку стали державні програми підтримки. Про це в коментарі розповіла експертка з нерухомості Олена Бондарук, пише "РБК-Україна".

Олена Бондарук зазначає, що зараз поширена модель, коли інвестори:

купують житло;

роблять ремонт;

продають дорожче;

реінвестують прибуток у нову нерухомість.

Такий цикл може повторюватися кілька разів, поки людина не придбає житло для постійного проживання або не сформує стабільний інвестиційний портфель.

Також є угоди, коли купують житло за власні заощадження, наприклад, ті, хто не планує повертатись в зруйновані міста. І завжди є попит на зміну житла за більш банальними, побутовими причинами – необхідність розширення квадратних метрів або отримання коштів від продажу квартири тощо.

Олена Боднарук Експертка з нерухомості, засновниця агенції Bondaruk Partners Українці завжди оптимістично налаштовані – вірять в перемогу і подорожчання нерухомості. Це також одна із причин активності ринку нерухомості. Тобто, нерухомість – це актив, ціна якого швидше за все буде зростати і її покупець впевнений у надійності та прибутковості своєї інвестиції, тому попит на житло зберігається на високому рівні.

Скільки заробляє Олександр Усик?

Олександр Усик продовжує залишатися одним із найбільш високооплачуваних спортсменів України. За оцінками аналітичних платформ, лише офіційні гонорари за поєдинки принесли боксеру десятки мільйонів доларів.

За інформацією Tapology, прямі виплати Усику за бої становлять приблизно 52,8 мільйонів доларів станом на кінець минулого року.

Водночас портал Celebrity Net Worth, який враховує не лише спортивні гонорари, а й активи, рекламні контракти та інші джерела доходу, оцінює загальний капітал 38-річного спортсмена приблизно у 120 мільйонів доларів.

Йдеться не лише про виплати за поєдинки, а й про бізнес-активи, партнерські угоди та інвестиції.

