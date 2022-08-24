В частности, в июле достаточное количество подписей собрала петиция с просьбой аннулировать лицензии на деятельность в Украине известного российского оператора азартных игр. Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Крымской платформы объяснил, поручал ли он правительству разобраться в этом вопросе, передает 24 канал.

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Компании комплексно проверяют на связи с россией

Журналист спросил президента, поручал ли он премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос функционирования в Украине российского 1xBet. Зеленский ответил, что никаких поручений по какому-то конкретному бизнесу премьеру он не давал.

Президент объяснил, что вместо этого у Кабинета Министров есть общее наставление – ввести санкции против российских активов и разобраться со всем бизнесом, который работал в Украине – законно или незаконно, кто за ним стоит и тому подобное.

Если весь мир вводит санкции, и правильно это делает, то Украина должна быть первой в этом направлении,

– подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что именно такое поручение получил премьер-министр, и сейчас в правительстве речь идет о комплексном решении – сформирован большой список с перечнем таких компаний.

Мне все равно, чем они занимаются – нас интересуют только их корни. Кто за этими компаниями стоит, и все,

– подытожил президент.