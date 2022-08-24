Зокрема, у липні достатню кількість підписів зібрала петиція щодо анулювання ліцензій на діяльність в Україні відомого російського оператора азартних ігор. Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками саміту Кримської платформи пояснив, чи доручав уряду розібратись у цьому питанні, передає 24 канал.
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Журналіст запитав президента, чи доручав він прем'єр-міністру Денису Шмигалю розглянути питання функціонування в Україні російського 1xBet. Зеленський відповів, що жодних доручень щодо якогось конкретного бізнесу прем'єру він не давав.
Натомість президент наголосив, що у Кабінету Міністрів є загальна настанова – ввести санкції проти російських активів і розібратися з усім бізнесом, який працював в Україні – законно чи незаконно, хто за ним стоїть тощо.
Якщо весь світ вводить санкції, і правильно це робить, то Україна повинна бути першою у цьому напрямку,
– підкреслив Зеленський.
Президент зазначив, що саме таке доручення отримав прем'єр-міністр, й наразі в уряді йдеться про комплексне рішення – сформовано великий список з переліком таких компаній.
Мені все одно, чим вони займаються – нас цікавить тільки їхнє коріння. Хто за цими компаніями стоїть, і все,
– підсумував президент.