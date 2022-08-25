Об этом свидетельствует исследование брюссельского аналитического центра Bruegel. Вместе с тем отмечается, что часть выделенных средств страны пока еще не потратили.

Читайте также Что такое GEO Pay и почему им следует пользоваться уже сейчас

Энергетический кризис набирает обороты

За последние 5 лет оптовые цены на энергоносители выросли более чем в 10 раз, если сравнивать со средним сезонным показателем. Это вызвано, в частности, сокращением россией поставок природного газа в Европу.

Кризис нанес мощный удар по производственным предприятиям по всему европейскому континенту, а тяжелая промышленность испытала наибольшее давление. Между тем, обычные жители стран Европы испытывают снижение уровня жизни. В частности, ожидается, что платежи за коммунальные услуги в Великобритании возрастут втрое, а инфляция пересечет отметку в 18% уже в начале января следующего года.

Европейские политики отреагировали на скачок стоимости энергоносителей широкомасштабными мерами по снижению цен, в частности, внедрили субсидии для бизнеса и снизили налоги. За почти год на эти и другие меры правительства стран Европы выделили около 280 миллиардов евро.

К слову, как отмечает аналитик Bruegel Джованни Сгараватти, цены на энергоносители останутся высокими на протяжении всей зимы, а то и дольше. Он подчеркивает, что европейским правительствам следует готовиться к худшим сценариям.

Правительства должны сосредоточиться на максимальном снижении спроса на энергию, где это возможно,

– подчеркнул аналитик.