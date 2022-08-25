Про це свідчить дослідження брюссельського аналітичного центру Bruegel. Разом з тим зазначається, що частину виділених коштів країни поки ще не витратили.

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Енергетична криза набирає обертів

Протягом останніх 5 років оптові ціни на енергоносії зросли у понад 10 разів, якщо порівнювати із середнім сезонним показником. Це спричинено, зокрема, скороченням росією постачання природного газу до Європи.

Криза завдала потужного удару по виробничих підприємствах по всьому європейському континенту, а тяжка промисловість зазнала найбільшого тиску. Тим часом звичайні мешканці країн Європи відчувають зниження рівня життя. Зокрема, очікується, що платежі за комунальні послуги у Великій Британії зростуть втричі, а інфляція перетне позначку у 18% вже на початку січня наступного року.

Європейські політики відреагували на стрибок вартості енергоносіїв широкомасштабними заходами щодо зниження цін, зокрема впровадили субсидії для бізнесу та знизили податки. За майже рік на ці та інші заходи уряди країн Європи виділили близько 280 мільярдів євро.

До слова, як зазначає аналітик Bruegel Джованні Сгараватті, ціни на енергоносії залишаться високими упродовж всієї зими, а то й довше. Він підкреслює, що європейським урядам слід готуватися до найгірших сценаріїв.

Уряди повинні зосередитися на максимальному зниженні попиту на енергію, де це можливо,

– наголосив аналітик.