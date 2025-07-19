Кому подходит 2 группа ФЛП?

2 группа ФЛП предназначена для тех, кто продает товары, предоставляет услуги (включая бытовые), может использовать до 10 наемных работников, но не имеет права работать с неплательщиками единого налога, бюджетными учреждениями или нерезидентами. Важно соблюдать годовой лимит дохода. Подробнее рассказывает 24 Канал.

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Какой лимит дохода в 2025 году?

В 2025 году годовой лимит для ФЛП 2 группы составляет 6 672 000 гривен, что соответствует 834 размерам минимальной зарплаты по состоянию на 1 января 2025 года.

Этот лимит не меняется в течение года, даже если минимальная зарплата будет пересмотрена.

Что произойдет при превышении лимита?

Если доходы превысили 6,672 миллионов гривен, у предпринимателя есть два пути:

либо перейти на 3 группу единого налога, если сумма не превышает 9,336 миллионов гривен.

или арбитраж в общую систему (18% + военный сбор), если сумма выше или не выбрана 3 группа.

Стоит знать! При любом варианте предприниматель платит 15 % дополнительного налога от суммы превышения. Например, если доход составил 7 000 000 гривен, сумма превышения – 328 000 гривен, поэтому налог-доплата составит 49 200 гривен.

Другие важные условия для ФЛП 2 группы?

Стоит помнить, что среди условий ведения 2 группы ФЛП не только ограничения в доходе. В частности, максимальное количество наемных работников – 10 человек (трудовые договоры). Кроме этого, можно привлекать подрядчиков по гражданским договорам.

А еще ставка единого налога – до 20% минимальной зарплаты, то есть 1 600 гривен/месяц (с учетом минималки в 8 000 гривен на 1 января 2025).

Уплата ЕСВ – 22 % минималки (сейчас это 1 760 гривен/месяц), а также военный сбор – 10 % минимальной зарплаты (800 гривен/месяц).