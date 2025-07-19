Кому підходить 2 група ФОП?

2 група ФОП призначена для тих, хто продає товари, надає послуги (включаючи побутові), може використовувати до 10 найманих працівників, але не має права працювати з неплатаками єдиного податку, бюджетними установами або нерезидентами. Важливо дотримуватися річного ліміту доходу. Детальніше розповідає 24 Канал.

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Який ліміт доходу у 2025?

У 2025 році річний ліміт для ФОП 2 групи складає 6 672 000 гривень, що відповідає 834 розмірам мінімальної зарплати станом на 1 січня 2025 .

Цей ліміт не змінюється упродовж року, навіть якщо мінімальна зарплата буде переглянута.

Що станеться при перевищенні ліміту?

Якщо доходи перевищили 6,672 мільйонів гривень, у підприємця є два шляхи:

або перейти на 3 групу єдиного податку, якщо сума не перевищує 9,336 мільйонів гривень.

або арбітраж у загальну систему (18 % + військовий збір), якщо сума вища або не обрана 3 група.

Варто знати! При будь-якому варіанті підприємець сплачує 15 % додаткового податку від суми перевищення. Наприклад, якщо дохід склав 7 000 000 гривень, сума перевищення – 328 000 гривень, тож податок‑доплата складе 49 200 гривень.

Інші важливі умови для ФОП 2 групи

Варто пам'ятати, що серед умов ведення 2 групи ФОП не лише обмеження у доході. Зокрема, максимальна кількість найманих працівників – 10 осіб (трудові договори). Окрім цього, можна залучати підрядників за цивільними угодами.

А ще ставка єдиного податку – до 20 % мінімальної зарплати, тобто 1 600 гривень/місяць (з урахуванням мінімалки в 8 000 гривень на 1 січня 2025).

Сплата ЄСВ – 22 % мінімалки (наразі це 1 760 гривень/місяць), а також військовий збір – 10 % мінімальної зарплати (800 гривень/місяць) .