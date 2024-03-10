Военный сбор для предпринимателей

ФОПы в Украине будут платить не только единый налог, но и военный сбор. В Кабмине уже готовят законопроект, который позволит частично наполнить доходы госбюджета. Обещают его опубликовать уже в марте.

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Напоминаем, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в 2024 году дефицит бюджета составляет 37 миллиардов долларов.

Как рассказал 24 Каналу бухгалтер Михаил Смокович, ставка военного сбора для ФЛП составит 1,5% от минимальной зарплаты.

В 2024 году, а именно в апреле, минималка вырастет до 8 тысяч гривен, следовательно, налог составит 1,5% от нее, то есть 120 гривен. Это будут платить предприниматели 1 и 2 групп.

А 3 группа будет иметь ставку ниже, ведь процент будут отчислять для этой группы не от минимальной заработной платы, а от дохода.

Михаил Смокович Бухгалтер, эксперт по ведению ФЛП Речь идет не о 1,5%, а всего лишь 0,1%. То есть если сейчас ФОПы 3 группы платят 5% единого налога, то налоговая нагрузка будет плюс 0,1%, а это 5,1% налога в целом.

Смокович отмечает, что такое введение нового налога для ФЛП позволит получить дополнительное финансирование для наших военных.

Противоположное мнение эксперта

С мнением о том, что такой налог станет эффективным, не согласен экономист Борис Кушнирук. Он рассказывает 24 Каналу, что вряд ли обременение ФЛП дополнительными сборами является правильной моделью.

По его словам, в украинской налоговой системе и так немало "дыр", через которые предприниматели избегают уплаты налогов. Это сфера акцизов, сфера НДС для нефтепродуктов, сфера администрирования НДС, или сфера таможенных сборов.

Борис Кушнирук Экономист Я всегда говорю, что коррупция ходит парой с некомпетентностью. То есть когда одни делают глупости, не обязательно намеренно, но потом эти глупости используются для злоупотребления. Если бы перекрыть хотя бы часть дыр, которая есть в системе, тогда бы можно было говорить о введении новых налогов.

По мнению экономиста, еще один дополнительный налог разозлит население, а не принесет большие доходы в бюджет.

Заметьте! Министерство финансов Украины на запрос журналистов 24 Канала пока не готовы детализировать законопроект.