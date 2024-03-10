Військовий збір для підприємців

ФОПи в Україні будуть платити не лише єдиний податок, але й військовий збір. В Кабміні вже готують законопроєкт, який дозволить частково наповнити доходи держбюджету. Обіцяють його опублікувати вже у березні.

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Нагадуємо, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у 2024 році дефіцит бюджету становить 37 мільярдів доларів.

Як розповів 24 Каналу бухгалтер Михайло Смокович, ставка військового збору для ФОПів становитиме 1,5% від мінімальної зарплати.

У 2024 році, а саме у квітні, мінімалка зросте до 8 тисяч гривень, отже податок становитиме 1,5% від неї, тобто 120 гривень. Це будуть сплачувати підприємці 1 та 2 груп.

А 3 група матиме ставку нижчу, адже відсоток відраховуватимуть для цієї групи не від мінімальної заробітної плати, а від доходу.

Михайло Смокович Бухгалтер, експерт з ведення ФОПів Йдеться не про 1,5%, а про всього лише 0,1%. Тобто якщо зараз ФОПи 3 групи платять 5% єдиного податку, то податкове навантаження буде плюс 0,1%, а це 5,1% податку загалом.

Смокович наголошує, що таке введення нового податку для ФОПів дозволить отримати додаткове фінансування для наших військових.

Протилежна думка експерта

З думкою про те, що такий податок стане ефективним, не погоджується економіст Борис Кушнірук. Він розповідає 24 Каналу, що навряд обтяження ФОПів додатковими зборами є правильною моделлю.

За його словами, в українській податковій системі й так чимало "дірок", через які підприємці уникають сплати податків. Це сфера акцизів, сфера ПДВ для нафтопродуктів, сфера адміністрування ПДВ, або сфера митних зборів.

Борис Кушнірук Економіст Я завжди кажу, що корупція ходить парою з некомпетентністю. Тобто коли одні роблять дурниці, не обов'язково навмисно, але потім ці дурниці використовуються для зловживання. Якби перекрити хоча б частину дірок, яка є в системі, тоді б можна було говорити про введення нових податків.

На думку економіста, ще один додатковий податок роздратує населення, а не принесе великі доходи у бюджет.

Зауважте! Міністерство фінансів України на запит журналістів 24 Каналу поки не готові деталізувати законопроєкт.