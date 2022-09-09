Об этом чиновник заявил в эфире телемарафона единых новостей. 24 канал передает детали.
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Зачем Фонду госимущества становиться суверенным
Рустем Умеров вступил в должность главы Фонда госимущества 7 сентября, после того, как его назначение поддержала Верховная Рада Украины. Днем ранее чиновник выступил перед нардепами и представил собственное видение работы в должности главы ведомства.
Уже 9 сентября новоназначенный глава Фонда пояснил, что ведомство намерено стать Суверенным фондом.
Мы будем выполнять функции продажи через приватизацию, через сдачу в аренду. Но также обдумываем расширение мандата для того, чтобы создать Агентство по управлению государственными активами. Чтобы мы видели, что стратегические активы будут находиться в Фонде, но будут руководствоваться им,
– заявил Умеров.
К слову, чиновник отметил, что приватизация будет продолжаться, и Фонд стремится стать "хорошим контрибутором правительства с точки зрения доходов".
Напомним, что по итогам 2022 года Украина получила от неработающих предприятий 51,3 миллиарда гривен убытков. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что с 1 сентября 2022 года начнется массовая приватизация, в частности, будут объявлены аукционы на комбинаты хлебопродуктов и элеваторные мощности.
Что известно о новом главе Фонда госимущества Рустеме Умерове: коротко
- Умеров – крымский татарин, советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.
- Занимает также должность секретаря Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
- Участвовал в переговорах с россией в составе украинской делегации после начала полномасштабной войны.