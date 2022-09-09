Об этом чиновник заявил в эфире телемарафона единых новостей. 24 канал передает детали.

Читайте также Гривневый платежный шлюз GEO Pay начал сотрудничество с Gate․io

Зачем Фонду госимущества становиться суверенным

Рустем Умеров вступил в должность главы Фонда госимущества 7 сентября, после того, как его назначение поддержала Верховная Рада Украины. Днем ранее чиновник выступил перед нардепами и представил собственное видение работы в должности главы ведомства.

Уже 9 сентября новоназначенный глава Фонда пояснил, что ведомство намерено стать Суверенным фондом.

Мы будем выполнять функции продажи через приватизацию, через сдачу в аренду. Но также обдумываем расширение мандата для того, чтобы создать Агентство по управлению государственными активами. Чтобы мы видели, что стратегические активы будут находиться в Фонде, но будут руководствоваться им,

– заявил Умеров.

К слову, чиновник отметил, что приватизация будет продолжаться, и Фонд стремится стать "хорошим контрибутором правительства с точки зрения доходов".

Напомним, что по итогам 2022 года Украина получила от неработающих предприятий 51,3 миллиарда гривен убытков. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что с 1 сентября 2022 года начнется массовая приватизация, в частности, будут объявлены аукционы на комбинаты хлебопродуктов и элеваторные мощности.

Что известно о новом главе Фонда госимущества Рустеме Умерове: коротко