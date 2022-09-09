Про це посадовець заявив в етері телемарафону єдиних новин. 24 канал передає деталі.

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Навіщо Фонду держмайна ставати суверенним

Рустем Умєров обійняв посаду голови Фонду держмайна 7 вересня, після того, як його призначення підтримала Верховна Рада України. Днем раніше посадовець виступив перед нардепами й представив власне бачення роботи на посаді очільника відомства.

Вже 9 вересня новопризначений голова Фонду пояснив, що відомство має намір стати Суверенним фондом.

Ми виконуватимемо функції продажу через приватизацію, через здачу в оренду. Але також обмірковуємо розширення мандату для того, щоб створити Агентство з управління державними активами. Щоб ми бачили, що стратегічні активи перебуватимуть у Фонді, але керуватимуться ним,

– заявив Умєров.

До слова, посадовець зазначив, що приватизація триватиме, і Фонд прагне стати "хорошим контрибутором уряду з точки зору доходів".

Нагадаємо, що за підсумками 2022 року Україна отримала від непрацюючих підприємств 51,3 мільярда гривень збитків. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що з 1 вересня 2022 року розпочнеться масова приватизація, зокрема будуть оголошені аукціони на комбінати хлібопродуктів та елеваторні потужності.

Що відомо про нового очільника Фонду держмайна Рустема Умєрова: коротко