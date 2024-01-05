Когда совершили сделки
Фонд совершил эти соглашения в тот момент, когда акции Tesla просели на 4%, а крипторинок в очередной раз пошел вниз.
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При этом, цена бумаг производителя электрокаров на момент покупки. составила – 238,45 доллара. Тем не менее, акции продолжили медленный спад до 237,93 доллара.
Что происходит с акциями компаний
В то же время в течение последних 5 дней ции Coinbase упали на 13%. Однако сейчас их стоимость после продажи инвестиционного пакета ARK выросло за день на 2,21%.
Однако Tesla в 2023 году – удвоилось, легко опередив показатели индекса S&P 500. Следовательно, акции Tesla занимают пятое место в индустриальной группе автопроизводителей IBD, состоящей из 35 членов.