Коли здійснили угоди

Фонд здійснив ці угоди в той момент, коли акції Tesla просіли на 4%, а крипторинок вчергове пішов вниз.

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При цьому, ціна паперів виробника електрокарів на момент купівлі становила – 238,45 долара. Проте, акції продовжили повільний спад до 237,93 долара.

Зауважте! Рівно рік тому Кеті Вуд здійснила аналогічну угоду й купила акції Tesla у момент їх падіння. На той момент ціна паперів досягнула свого багатомісячного мінімуму.

Що відбувається з акціями компаній

Водночас протягом останніх 5 днів акції Coinbase впали на 13%. Проте, нині їх вартість після продажу інвестиційного пакета ARK зросла за день на 2,21%.

Цікаво! У портфелі фонду Кеті Вуд акції Coinbase продовжують займати перше місце — 10,22%, а TSLA — друге, з вагою 7,96%.

Проте Tesla у 2023 році – подвоїлася, легко випередивши показники індексу S&P 500. Відтак, акції Tesla посідають п'яте місце в індустріальній групі автовиробників IBD, що складається з 35 членів.

Зверніть увагу! Акції компанії Кеті Вуд мають 78 комплексних рейтингів з 99 можливих. Акції також мають рейтинг відносної міцності 85 і рейтинг прибутку на акцію 88.