Коли здійснили угоди
Фонд здійснив ці угоди в той момент, коли акції Tesla просіли на 4%, а крипторинок вчергове пішов вниз.
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При цьому, ціна паперів виробника електрокарів на момент купівлі становила – 238,45 долара. Проте, акції продовжили повільний спад до 237,93 долара.
Що відбувається з акціями компаній
Водночас протягом останніх 5 днів акції Coinbase впали на 13%. Проте, нині їх вартість після продажу інвестиційного пакета ARK зросла за день на 2,21%.
Проте Tesla у 2023 році – подвоїлася, легко випередивши показники індексу S&P 500. Відтак, акції Tesla посідають п'яте місце в індустріальній групі автовиробників IBD, що складається з 35 членів.