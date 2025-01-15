Налог на добавленную стоимость составит 20%. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Даниила Гетманцева.

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Что предусматривают законопроекты о налогообложении посылок из-за рубежа

Законопроекты о налогообложении налогом на добавленную стоимость и пошлиной почтовых отправлений в Украину предусматривают обложение НДС всех товаров, которые покупаются на зарубежных маркетплейсах и других подобных платформах, независимо от стоимости.

Ввозная пошлина с них будет взиматься только в том случае, если стоимость товаров превышает 150 евро. Не будут облагать НДС посылки стоимостью до 45 евро при условии, что они направляются физическими лицами без какой-либо оплаты или коммерческой цели.

По словам Гетманцева, проекты изменений в Таможенный и Налоговый кодексы были разработаны соответствующими бизнес-ассоциациями и их поддержали Американская торговая палата в Украине, Европейская Бизнес Ассоциация, Украинский совет бизнеса, Ассоциация предприятий информационных технологий, Ассоциация ритейлеров Украины, а также Торгово-промышленная палата Украины.

Для упрощения процесса импорта предлагают внедрить механизм IOSS, который использует Евросоюз. Тогда НДС может платить непосредственно поставщик или маркетплейс. Кроме этого, также предлагается ввести новую таможенную декларацию для товаров небольшой стоимости (по аналогу европейской H7).

Гетманцев говорит, что уплата налога на добавленную стоимость поставщиком или маркетплейсом исключит необходимость дополнительных таможенных платежей со стороны покупателя при таможенном оформлении и будет способствовать ускорению таможенных процедур.

Однако, такое решение может означать автоматическое подорожание товаров для покупателей.

Напомним, что ранее предлагалось ввести налоги на международные посылки стоимостью до 150 евро. Однако, тогда, в сентябре 2024 года, Рада отказалась принимать такое решение.