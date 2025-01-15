Податок на додану вартість становитиме 20%. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Данила Гетманцева.

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Що передбачають законопроєкти про оподаткування посилок з-за кордону

Законопроєкти про оподаткування податком на додану вартість та митом поштових відправлень в Україну передбачають оподаткування ПДВ усіх товарів, які купуються на закордонних маркетплейсах та інших подібних платформах, незалежно від вартості.

Ввізне мито з них буде стягуватися лише в тому випадку, якщо вартість товарів перевищує 150 євро. Не оподатковуватимуть ПДВ посилки вартістю до 45 євро за умови, що вони надсилаються фізичними особами без будь-якої оплати чи комерційної мети.

За словами Гетманцева, проєкти змін до Митного та Податкового кодексів були розроблені відповідними бізнес-асоціаціями і їх підтримали Американська торгівельна палата в Україні, Європейська Бізнес Асоціація, Українська рада бізнесу, Асоціація підприємств інформаційних технологій, Асоціація ритейлерів України, а також Торгово-промислова палата України.

Для спрощення процесу імпорту пропонують впровадити механізм IOSS, який використовує Євросоюз. Тоді ПДВ може сплачувати безпосередньо постачальник або маркетплейс. Окрім цього, також пропонується запровадити нову митну декларацію для товарів невеликої вартості (за аналогом європейської H7).

Гетманцев каже, що сплата податку на додану вартість постачальником або маркетплейсом виключить необхідність додаткових митних платежів з боку покупця під час митного оформлення та сприятиме пришвидшенню митних процедур.

Однак, таке рішення може означати автоматичне подорожчання товарів для покупців.

Нагадаємо, що раніше пропонувалося ввести податки на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Однак, тоді, у вересні 2024 року, Рада відмовилася приймати таке рішення.