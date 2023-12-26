Массовые увольнения в глобальных банках

Большие сокращения персонала в 2023 году затронули не только технологические гиганты. Проститься с тысячами своих работников пришлось и глобальным банкам.

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В общей сложности под сокращение попали более 60 тысяч сотрудников банков. Следовательно, 2023 год стал самым тяжелым годом для сектора после выхода из пандемии Covid-19, когда процесс найма стоял на паузе.

13 тысяч работников оказались на улице из-за слияния Credit Suisse и UBS, поскольку в объединенном банке стало гораздо меньше должностей. Ожидается, что в следующем году масштабное увольнение продолжится.

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20 крупнейших банков всего за год уволили более 60 тысяч человек. Для сравнения, во время финансового кризиса 2007-2008 под сокращение попали 140 тысяч работников. Как и тогда, большинство увольнений связано с кредиторами, которые пытаются сохранить уровень доходов путем сокращения зарплатной ведомости.

В настоящее время лидерами по уволенным работникам выглядят следующим образом:

Wells Fargo – более 12 000;

Citigroup – 5000;

Morgan Stanley – 4800;

Bank of America – 4 000;

Goldman Sachs – 3200;

JPMorgan Chase – 1000.

Если инвестиции и процентные ставки на следующий год не возрастут, есть вероятность, что динамика сокращения персонала останется на том же уровне.