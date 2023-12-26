Масові звільнення у глобальних банках
Великі скорочення персоналу у 2023 році торкнулися не лише технологічних гігантів. Попрощатися з тисячами своїх працівників довелося і глобальним банкам.
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Загалом під скорочення потрапили понад 60 тисяч співробітників банків. Відтак, 2023 став найважчим роком для сектору після виходу з пандемії Covid-19, коли процес найму стояв на паузі.
13 тисяч працівників опинилися на вулиці через злиття Credit Suisse та UBS, оскільки в об'єднаному банку стало набагато менше посад. Очікують, що наступного року масштабне звільнення продовжиться.
20 найбільших банків загалом впродовж року звільнили понад 60 тисяч людей. Для порівняння, під час фінансової кризи 2007 – 2008 під скорочення потрапили 140 тисяч працівників. Як і тоді, більшість звільнень пов'язані із кредиторами, які намагаються зберегти рівень прибутків шляхом скорочення зарплатної відомості.
Наразі лідерами за звільненими працівниками виглядають наступним чином:
- Wells Fargo – понад 12 000;
- Citigroup – 5000;
- Morgan Stanley – 4 800;
- Bank of America – 4 000;
- Goldman Sachs – 3 200;
- JPMorgan Chase – 1000.
Якщо інвестиції та відсоткові ставки наступного року не зростуть, є ймовірність, що динаміка скорочення персоналу залишиться на тому ж рівні.