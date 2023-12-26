Масові звільнення у глобальних банках

Великі скорочення персоналу у 2023 році торкнулися не лише технологічних гігантів. Попрощатися з тисячами своїх працівників довелося і глобальним банкам.

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Загалом під скорочення потрапили понад 60 тисяч співробітників банків. Відтак, 2023 став найважчим роком для сектору після виходу з пандемії Covid-19, коли процес найму стояв на паузі.

13 тисяч працівників опинилися на вулиці через злиття Credit Suisse та UBS, оскільки в об'єднаному банку стало набагато менше посад. Очікують, що наступного року масштабне звільнення продовжиться.

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20 найбільших банків загалом впродовж року звільнили понад 60 тисяч людей. Для порівняння, під час фінансової кризи 2007 – 2008 під скорочення потрапили 140 тисяч працівників. Як і тоді, більшість звільнень пов'язані із кредиторами, які намагаються зберегти рівень прибутків шляхом скорочення зарплатної відомості.

Наразі лідерами за звільненими працівниками виглядають наступним чином:

Wells Fargo – понад 12 000;

Citigroup – 5000;

Morgan Stanley – 4 800;

Bank of America – 4 000;

Goldman Sachs – 3 200;

JPMorgan Chase – 1000.

Якщо інвестиції та відсоткові ставки наступного року не зростуть, є ймовірність, що динаміка скорочення персоналу залишиться на тому ж рівні.