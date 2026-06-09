Санкции сработали, самолетов не хватает: как гражданская авиация России медленно умирает

Несмотря на отсутствие мгновенного коллапса, гражданская авиация России продолжает постепенно деградировать под давлением санкций, дефицита запчастей и сокращения доступа к западным технологиям. Эксперты отмечают: отрасль пока работает, но ее проблемы уже имеют системный характер.

Можно ли считать состояние гражданской авиации России критическим?

На сегодня российские авиакомпании продолжают эксплуатировать значительную часть западного авиапарка благодаря так называемой "каннибализации" самолетов – разборке одних бортов на запчасти для ремонта других, пишет 24 Канал.

Смотрите также Украина обойдет Россию по темпам роста экономики: новый прогноз аналитиков

По данным "Росавиации", на октябрь 2025 года 76 авиакомпаний эксплуатировали 1 135 самолетов, из них 1 088 летно-пригодных и 47 выведенных из эксплуатации. А на начало 2022 года парк западного производства насчитывал 1 500 – 1 800 бортов.

Около 700 самолетов Boeing и Airbus остаются в эксплуатации благодаря параллельному импорту и разборке других машин на запчасти.

Собственное производство не компенсирует выбытие. За 2022 – 2025 годы выпущено 13 самолетов: 12 Superjet и один Tu-214, не предназначенный для пассажирских перевозок.

Наибольший удар по российским перевозчикам нанесла потеря международных маршрутов между Европой и Азией. Об этом рассказал эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце.

Сейчас пассажиры пользуются другими направлениями, а это перелеты через Ближний Восток, или через Турцию. Вполне логично, что это сильно повлияло на снижение количества перевозок российскими авиакомпаниями. В то же время около 70% клиентов российских авиакомпаний традиционно приходилось именно на внутренние перевозки, что частично смягчило последствия санкций.

Богдан Долинце, авиационный эксперт, член Общественного совета Государственной авиационной службы Сейчас проблемы в российской авиационной отрасли являются системными. Мы видим, что в год количество авиаинцидентов продолжает расти. А с начала прошлого года были свернуты программы поддержки авиаперевозчиков, которые работали с 2022 года. Они фактически "заливали" миллиарды рублей в отрасль для того, чтобы снизить последствия от ограничения Запада и падения объемов авиаперевозок.

Российские самолеты падают все чаще

Еще одна проблема – ухудшение безопасности полетов:

За прошлый год – в период с января 2025 года по конец ноября 2025 года – количество инцидентов с самолетами российских авиакомпаний выросло в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году. Поэтому было зафиксировано более 800 случаев неисправностей, а в 2024 году таких инцидентов было чуть больше, чем 200.

Кроме того, проблема России в гражданской авиации касается не только сокращения количества пассажиров, добавляет Долинце, это связано еще и с дефицитом и сложностью поддержать летную годность воздушных судов в связи с санкциями.

Даже так называемых схем серого импорта, несмотря на то, что они позволяют России получить некоторые компоненты к транспорту, недостаточно, чтобы обеспечить всю авиаотрасль,

– заявляет господин Богдан.

Другие проблемы российского бизнеса