Возобновление сотрудничества

Танкер Suezmax Владимир Тихонов выгрузил около 1 миллиона баррелей российской нефти Урал в порту Парадип, где расположен завод Indian Oil. Это первый танкер российского государственного гиганта, доставивший нефть после того, как другое судно, SCF Baltica, выгрузило топливо на прошлой неделе у Сикки, в штате Гуджарат.

Читайте также Россия переименовывает нефтяные танкеры, попавшие под санкции США, – Bloomberg

Использование танкера "Совкомфлот" крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом страны имеет большое значение, поскольку это может вдохновить другие меньшие заводы также использовать суда "Совкомфлот" для своих закупок нефти из России.

Интересно! Индийские нефтеперерабатывающие заводы, которые стали важными покупателями российской нефти после вторжения России в Украину, в марте отказались от импорта нефти, которая транспортируется на танкерах компании "Совкомфлот". Это решение было принято после того, как в феврале США вместе со странами Группы Семи ввели более строгие санкции для предотвращения обхода Россией установленного лимита цен на экспорт нефти.

Переименование судов

Эти меры спровоцировали появление новых имен на рынке – постоянно возникают новые трейдеры и маркетологи, занимающиеся торговлей российской нефтью в Индии. Это стимулировало рост сети перевозчиков, что позволило поддерживать некоторые нефтяные поставки из Москвы.

Во избежание американских санкций компания "Совкомфлот" прибегла к переименованию некоторых своих судов. Кроме того, несколько танкеров Габона изменили свои названия и перешли под флаг России.

Заметьте! В феврале 2024 года "Совкомфлот" попал под санкции США, и 14 его танкеров были внесены в список санкционированных судов Министерства финансов США, что увеличило общее количество таких судов до 21.

По информации ведущего судового брокера Clarkson Research Services Ltd., "Совкомфлот" остается мировым лидером среди владельцев танкеров класса Aframax, каждый из которых может перевозить примерно 700 тысяч баррелей нефти.