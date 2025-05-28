Совет директоров Tesla получил письмо от инвесторов: требуют эффективности Маска
- Группа инвесторов Tesla критикует Маска за недостаточное внимание к компании, требуя, чтобы он работал 40 часов в неделю в Tesla.
- Инвесторы недовольны надзором совета директоров Tesla и требуют назначить независимого директора и ограничить внешние обязанности.
Группа институциональных инвесторов, владеющих около 7,9 миллионов акций Tesla, направила в компанию письмо с критикой корпоративного управления. Они требуют, чтобы Маск прекратил тратить время на другие проекты и работал в компании 40 часов в неделю.
Маск не выполняет своих обязанностей
Инвесторы заявляют, что Илон Маск не уделяет Tesla достаточно внимания, ведь распылен между несколькими компаниями и инициативами – в частности, должности в Департаменте правительственной эффективности (DOGE), сообщает 24 Канал со ссылкой на CNBC.
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Он сам ранее признавался, что планирует работать в Tesla лишь один-два дня в неделю, что, по мнению акционеров, неприемлемо учитывая масштабы его обязанностей.
В письме подчеркивается, что кризис в компании – снижение стоимости акций, падение продаж – лишь обостряет проблему отсутствия реального лидерства.
Инвесторы недовольны
Инвесторы также выражают недоверие к совету директоров Tesla, который, по их мнению, не выполняет надзорную функцию и имеет личные связи с Маском. Они требуют назначить независимого директора, не связанного с другими членами совета.
Кроме того, акционеры требуют:
- определить минимальную нагрузку для CEO – не менее 40 часов в неделю;
- обнародовать план преемственности;
- ограничить внешние обязанности директоров Tesla в других компаниях.