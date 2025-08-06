России не удалось договориться с Ethiopian Airlines об аренде пассажирских самолетов для пополнения флота отечественных авиакомпаний. Несмотря на попытки наладить сотрудничество, эфиопский перевозчик от переговоров отказался.

Какова позиция Эфиопии?

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на руководство компании 6 августа, передает 24 Канал. Как заявил CEO Ethiopian Airlines Месфин Тасев, никаких реальных договоренностей с российской стороной достигнуто не было.

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По его словам, авиакомпания не вела содержательных переговоров о лизинге воздушных судов из России, и подписание каких-либо соглашений не планируется.

Мы имеем тесные деловые связи с США и работаем исключительно в рамках международного права и американского законодательства. Не готовы идти на риски, которые могут нарушить санкционные ограничения,

– прокомментировал Тасев.

Важно! Факт отсутствия договоренностей подтвердили и в Гражданском авиационном управлении Эфиопии, отметив, что не могут влиять на решение национального авиаперевозчика.

О чем просила Россия?

По данным Ch-aviation, российская сторона пыталась договориться о так называемом "мокром лизинге" (аренда самолетов вместе с экипажем) через торгпреда России в Эфиопии Ярослава Тарасюка. Речь шла о временном использовании иностранных самолетов на внутренних маршрутах страны-агрессора.

Заметим, что это не первая попытка России найти международных партнеров для аренды воздушных судов. Ранее похожие обращения присылали в Казахстан, Кыргызстан, Кувейт и Катар, однако никакого подтверждения об успешных договоренностях не поступало.