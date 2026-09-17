Где "Эпицентр" уже тестирует электронные ценники

Сеть "Эпицентр" запустила пилотный проект по использованию электронных ценников, однако однако пока в ограниченном масштабе, пишет УРТЦ.

Первой площадкой стал магазин "Эпицентр Express" в Софиевской Борщаговке на улице Ивана Франко, 6. После этого технологию начали использовать для части товаров в торговом центре на улице Берковецкой, 6-В в Киеве.

Пока что электронные ценники устанавливают не на все товары. Компания тестирует технологию, чтобы оценить, насколько она эффективна в реальной работе магазинов.

Как работают новые ценники

Главная особенность новой системы заключается в ее интеграции с ERP-системами "Эпицентра". Когда сотрудники изменяют стоимость товара в ERP, эта информация автоматически передается на электронный ценник. Таким образом, цена на полке может обновляться практически в режиме реального времени.

Особенно полезной такая технология может быть для категорий, где стоимость товаров меняется довольно часто. Речь идет, в частности, о:

продукты питания;

бытовую химию;

технику и электронику;

товары, на которые регулярно распространяются акции.

Это также может снизить риск возникновения ситуаций, когда покупатель видит на полке одну цену, а в системе магазина уже установлена другая.

Для нас это, прежде всего, оперативность и более эффективное использование времени наших сотрудников, что особенно актуально в условиях нехватки кадров. Вместо того чтобы регулярно печатать и заменять бумажные ценники, сотрудники могут уделять больше внимания покупателям, выкладке товара и другим важным задачам. В то же время электронный ценник помогает быстрее реагировать на изменения стоимости и снижать риск расхождений между ценой на полке и информацией в системе. Сейчас мы тестируем технологию в различных форматах торговли, чтобы оценить ее эффективность и понять экономическую целесообразность масштабирования,

– говорит директор по розничной торговле "Эпицентра" Дмитрий Танько.

Пилотный проект продлится около полугода

Нынешний этап тестирования рассчитан примерно на шесть месяцев. За это время "Эпицентр" хочет не только оценить экономический эффект от электронных ценников, но и проверить, насколько бесперебойно они работают совместно с внутренними ИТ-системами компании.

Особое внимание будет уделено периодам высокой торговой активности. Именно тогда количество акций увеличивается, а цены на отдельные товары могут меняться значительно чаще.

Несмотря на преимущества, полностью перейти на электронные ценники "Эпицентр" пока не планирует. В компании отмечают, что технология остается достаточно дорогой. Почему установка электронных ценников на всех категориях товаров пока считается экономически нецелесообразной, неясно.

По предварительным расчетам, если правильно выбрать категории товаров и эффективно эксплуатировать оборудование, проект может окупиться примерно за 2–3 года. Есть и дополнительный эффект: использование электронных ценников позволяет сократить потребление бумаги и расходы на постоянную печать и замену бумажных этикеток.