Де "Епіцентр" вже тестує електронні цінники

Мережа "Епіцентр" запустила пілотний проєкт із використання електронних цінників, проте поки обмежено, пише УРТЦ.

Першим майданчиком став магазин "Епіцентр Express" у Софіївській Борщагівці на вулиці Івана Франка, 6. Після цього технологію почали використовувати для частини товарів у торговельному центрі на вулиці Берковецькій, 6-В у Києві.

Поки що електронні цінники встановлюють не на всі товари. Компанія тестує технологію, щоб оцінити, наскільки вона ефективна в реальній роботі магазинів.

Як працюють нові цінники

Головна особливість нової системи полягає в її інтеграції з ERP-системами "Епіцентру". Коли працівники змінюють вартість товару в ERP, ця інформація автоматично передається на електронний цінник. Таким чином, ціна на полиці може оновлюватися практично в режимі реального часу.

Особливо корисною така технологія може бути для категорій, де вартість товарів змінюється досить часто. Йдеться, зокрема, про:

продукти харчування;

побутову хімію;

техніку та електроніку;

товари, на які регулярно поширюються акції.

Це також може зменшити ризик ситуацій, коли покупець бачить на полиці одну ціну, а в системі магазину вже встановлена інша.

Для нас це насамперед про оперативність і ефективніше використання часу наших працівників, що особливо актуально в умовах дефіциту кадрів. Замість того, щоб регулярно друкувати та замінювати паперові цінники, співробітники можуть більше уваги приділяти покупцям, викладці товару та іншим важливим задачам. Водночас електронний цінник допомагає швидше реагувати на зміни вартості та зменшувати ризик розбіжностей між ціною на полиці та інформацією в системі. Зараз ми тестуємо технологію в різних форматах торгівлі, щоб оцінити її ефективність і зрозуміти економічну доцільність масштабування,

– каже директор з роздрібної торгівлі "Епіцентр" Дмитро Танько.

Пілот триватиме близько пів року

Нинішній етап тестування розрахований приблизно на шість місяців. За цей час "Епіцентр" хоче не лише оцінити економічний ефект від електронних цінників, а й перевірити, наскільки безперебійно вони працюють разом із внутрішніми IT-системами компанії.

Окрему увагу приділять періодам високої торговельної активності. Саме тоді кількість акцій збільшується, а ціни на окремі товари можуть змінюватися значно частіше.

Попри переваги, повністю перейти на електронні цінники "Епіцентр" поки не планує. У компанії зазначають, що технологія залишається досить дорогою. Через це встановлення електронних етикеток на всіх категоріях товарів наразі вважають економічно недоцільним.

За попередніми розрахунками, якщо правильно обрати категорії товарів та ефективно експлуатувати обладнання, проєкт може окупитися приблизно за 2 – 3 роки. Є і додатковий ефект: використання електронних цінників дозволяє скоротити споживання паперу та витрати на постійний друк і заміну паперових етикеток.