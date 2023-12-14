Компенсация для работодателей
Государство готово посодействовать созданию новых рабочих мест для людей с инвалидностью. Предприниматели, которые обустроят рабочие места, получат компенсацию от государства.
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В 2024 году планируется создание 10 тысяч рабочих мест для людей с инвалидностью. Общая сумма компенсации для бизнеса составит 660 миллионов гривен.
Что касается размеров компенсации, то программа предусматривает выплаты за приобретение специальной мебели, оборудования и других средств в следующих размерах:
- рабочее место для лица с инвалидностью I группы – до 100,5 тысячи гривен;
- рабочее место для лица с инвалидностью ІІ группы – до 67 тысяч гривен.
На сегодняшний день работодатели уже получили 41 компенсацию за обустройство рабочих мест более чем на 2 миллиона гривен. Средний уровень компенсации составляет 55 тысяч гривен,
– сообщили в Минэкономики.
В ведомстве призывают бизнес использовать программу и создавать новые рабочие места, чтобы каждый украинец имел возможность обеспечивать себя и прилагаться к развитию украинской экономики.